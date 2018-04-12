Испания: в Барселоне появился магазин некондиционной продукции

Целью проекта является не только экономия, но и борьба с продовольственным мусором.

Продукты питания в супермаркете продаются со скидками до 80% в сравнении с обычными ценами. Купить продукты можно онлайн или с помощью мобильного приложения. Пока зона доставки и самовывоза ограничивается Барселоной, пишет noticia.ru.

По статистике каждая семья в Испании выбрасывает более одного килограмма пищевых продуктов еженедельно. Как отмечают создатели I'm perfect food, каждый третий продукт в мире выбрасывается до употребления. Сопутствующая проблема - неэффективное расходование энергетических, водных и земельных ресурсов, затраченных на производство таких продуктов.

В магазинах и супермаркетах по всей Испании распространена практика уценки фруктов и овощей нетоварного вида, однако I'm perfect food - первый полноценный супермаркет, который специализируется исключительно на «некондиции». В интернет-магазине предлагаются продукты, которые были списаны из-за своего неэстетичного внешнего вида или по причинам логистического характера.