Испания: в Барселоне появится 89 пространств для собак

Начиная с сентября, в их число войдет 89 участков в разных районах города. В определенные часы, преимущественно по утрам и вечерам, владельцам собак разрешат не использовать поводки. Среди таких мест площади и скверы, а также участки некоторых улиц, в том числе проспекта Бадаль и Кармель.

Новые пространства получили название «зоны совместного пользования». Этот формат будут тестировать на протяжении ближайшего года, после чего власти проанализируют результаты: достаточно ли таких зон, не создают ли они неудобств и насколько удачно они выбраны.

Зоны совместного пользования со специальными обозначениями также появятся в сквере Ольги Сахаровой и Виолан-де-Бар, на площади Оливерета, Жоаник и на бульваре Жардинет-де-Грасиа.

Чтобы иметь возможность выгуливать питомцев без поводка, хозяевам нужно будет получить специальное удостоверение «ответственного владельца», пишет noticia.ru.

89 новых зон охватывают в общей сложности почти 605 тысяч м2. В настоящее время собакам в каталонской столице отведено 110 участков для выгула, площадь которых составляет 45,6 тысяч м2. К этому также следует прибавить 606,5 тысяч м2, которые приходятся на лесопарки, и пляж для собак.