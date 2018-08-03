Испания: в Барселоне появится 89 пространств для собак

Пятница, 03 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне появится 89 пространств для собак

Барселона обзаведется новыми пространствами, где владельцы собак смогут выгуливать питомцев без поводка.

Начиная с сентября, в их число войдет 89 участков в разных районах города. В определенные часы, преимущественно по утрам и вечерам, владельцам собак разрешат не использовать поводки. Среди таких мест площади и скверы, а также участки некоторых улиц, в том числе проспекта Бадаль и Кармель.

Новые пространства получили название «зоны совместного пользования». Этот формат будут тестировать на протяжении ближайшего года, после чего власти проанализируют результаты: достаточно ли таких зон, не создают ли они неудобств и насколько удачно они выбраны.

Зоны совместного пользования со специальными обозначениями также появятся в сквере Ольги Сахаровой и Виолан-де-Бар, на площади Оливерета, Жоаник и на бульваре Жардинет-де-Грасиа.

Чтобы иметь возможность выгуливать питомцев без поводка, хозяевам нужно будет получить специальное удостоверение «ответственного владельца», пишет noticia.ru.

89 новых зон охватывают в общей сложности почти 605 тысяч м2. В настоящее время собакам в каталонской столице отведено 110 участков для выгула, площадь которых составляет 45,6 тысяч м2. К этому также следует прибавить 606,5 тысяч м2, которые приходятся на лесопарки, и пляж для собак.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: право на пожизненное проживание

      Принятый закон способствует повторному вступлению в брак.

      Подробнее

    • Португалия: фестиваль «Хорошие звуки»

      В середине августа в поселке Сем-Солдуш возле города Томара, проводится фестиваль «Хорошие звуки» (Festival Bons Sons).

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне появится 89 пространств для собак

      Барселона обзаведется новыми пространствами, где владельцы собак смогут выгуливать питомцев без поводка.

      Подробнее

    • Число американских туристов в Испании растет

      20% туристов, побывавших в Испании в период с апреля по июнь 2018 года, прибыли из США, что сделало американцев лидерами по количеству визитов в страну наравне с британцами.

      Подробнее

    • Италия: модели полностью разделись

      Итальянский бренд одежды Benetton вернулся к практике провокационных рекламных съемок, которая принесла ему известность в 1980-1990-е годы.

      Подробнее

    • В Италии растет уровень безработицы и нищеты

      В Италии в июне число безработных составляло 2 миллиона 866 тысяч человек — 10,9% самодеятельного населения страны.

      Подробнее

    • Семилетний мальчик лишился части мозга и выжил

      Семилетний мальчик пережил удаление трети полушария, после чего его мозг успешно адаптировался и заместил функции недостающих частей.

      Подробнее

    • Великой китайской стене нашли новое применение

      Airbnb объявила, что ее клиенты получат возможность провести ночь на одной из башен Великой китайской стены.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda