Испания: в Барселоне появится квартал миллениалов

Среда, 24 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне появится квартал миллениалов

Консорциум Свободной экономической зоны Барселоны (CZFB) рассматривает возможность построить около тысячи квартир в районе Ла-Марина.

Они будут рассчитаны на молодых людей из поколения миллениалов.

Как поясняют в CZFB, идея заключается в том, чтобы предоставить дополнительные возможности молодежи, которая хочет учиться и работать в столице Каталонии.

Квартал для миллениалов может появиться там, где сейчас расположен фонд Banc dels Aliments.

Отмечается, что проект пока находится на начальной стадии создания концепции и может быть воплощен в жизнь в ближайшие годы. При этом, для его осуществления могут потребоваться изменения в Генплане, пишет noticia.ru.

В консорциуме также подчеркивают, что Барселона не должна лишать себя человеческих ресурсов из-за стоимости жилья, и призывают продвигать больше подобных проектов.

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