Испания: в Барселоне появится новая смотровая площадка

Пятница, 13 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне появится новая смотровая площадка

В этом году в Барселоне появится новое место, откуда можно насладиться панорамой города.

Чтобы найти его, нужно добраться до водонапорной башни Финестрельес в парке Кольсерола, который находится в непосредственной близости от районов Мерсе и Лес-Кортс.

И раньше некоторые жители района и посетители парка останавливались у Финестрельес, чтобы посмотреть на Барселону с высоты. Теперь Городской совет планирует построить и оборудовать смотровую площадку. Из парка Кольсерола можно увидеть такие знаковые достопримечательности, как Камп Ноу, Монжуик и даже аэропорт «Эль-Прат», пишет espanarusa.com.

Согласно описанию строительных работ, опубликованному на сайте Городского совета, зона смотровой площадки будет ограничена перилами. Для тех, кто хочет отдохнуть, появится возможность присесть на скамейках или траве. В парке появятся указатели, а пешеходная дорожка к Финестрельес будет расширена и оборудована для велосипедов и колясок. На площадку размером 470 кв. м было выделено €8490.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: за стабильную работу!

      Правительство представило социальным партнерам пакет предложений, направленный на снижение нестабильности на рынке труда.

      Подробнее

    • Португалия: химиотерапия - в коридоре

      О тревожной ситуации в госпитале Сау Жоау в Порту сообщила газета Jornal de Notícias.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне появится новая смотровая площадка

      В этом году в Барселоне появится новое место, откуда можно насладиться панорамой города.

      Подробнее

    • Испания: геологи настаивают на закрытии пляжа

      Геологи настаивают на закрытии одного из лучших пляжей Испании после гибели туристки.

      Подробнее

    • Археологи нашли в Италии средневекового «киборга»

      Археологи обнаружили в Италии останки мужчины времен раннего средневековья, который прикрепил себе нож на место ампутированной руки.

      Подробнее

    • Один из первых полевых роботов скоро поступит в продажу

      Ученые из Фрайбургского университета сконструировали многофункционального агроробота - разработка готова к коммерциализации.

      Подробнее

    • В Африке нашли загадочную древнюю библиотеку

      Французские археологи обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке.

      Подробнее

    • Люксовый дизайнер сделал бракованную одежду

      Люксовый бренд Alexander Wang в коллаборации с adidas Originals выпустили третью часть капсульной линии одежды и обуви в классическом спортивном стиле adidas.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!