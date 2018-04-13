Испания: в Барселоне появится новая смотровая площадка

Чтобы найти его, нужно добраться до водонапорной башни Финестрельес в парке Кольсерола, который находится в непосредственной близости от районов Мерсе и Лес-Кортс.

И раньше некоторые жители района и посетители парка останавливались у Финестрельес, чтобы посмотреть на Барселону с высоты. Теперь Городской совет планирует построить и оборудовать смотровую площадку. Из парка Кольсерола можно увидеть такие знаковые достопримечательности, как Камп Ноу, Монжуик и даже аэропорт «Эль-Прат», пишет espanarusa.com.

Согласно описанию строительных работ, опубликованному на сайте Городского совета, зона смотровой площадки будет ограничена перилами. Для тех, кто хочет отдохнуть, появится возможность присесть на скамейках или траве. В парке появятся указатели, а пешеходная дорожка к Финестрельес будет расширена и оборудована для велосипедов и колясок. На площадку размером 470 кв. м было выделено €8490.