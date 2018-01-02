Испания: в Барселоне появится новый парк

Вторник, 02 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне появится новый парк

Мэрия Барселоны выделит 7,6 миллиона евро на реконструкцию и благоустройство садов в усадьбе Раветлат-Пла в районе Орта-Гинердо.

Местные жители давно выступают с предложением о создании парка, пишет La Vanguardia. В официальном заявлении мэрии сообщается, что проект предполагает благоустройство местности вокруг здания Раветлат-Пла и в районе улицы Торрент-де-Мелис.

К выполнению проекта приступят в мае 2018 года. На территории парка планируется создать благоустроенные зоны и дорожки, а также оборудовать места для отдыха в небольшом формате, где посетители смогут насладиться окружающей зеленью и архитектурным наследием, пишет noticia.ru.

Здание усадьбы Раветлат-Пла было построено в стиле неоклассицизма с элементами необарокко в 30-е годы XX века. В особняке площадью 2500 квадратных метров первоначально размещался Институт Раветлат-Пла, основанный доктором Рамоном Пла и ветеринаром-бактериологом Хоакимом Раветлатом. Позже здание стало резиденцией семьи Пла. В 2015 году мэрия Барселоны выкупила усадьбу и приняла решение передать главное здание в пользование Фонда Рамона Пла и Арменголь, а сады благоустроить.

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