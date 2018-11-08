Испания: в Барселоне появится отель сети Hyatt

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне появится отель сети Hyatt

В ближайшем будущем в Барселоне появится первый в городе отель знаменитой американской сети Hyatt, считающейся одной из самых крупных и престижных в мире.

Это стало возможным благодаря сделке купли-продажи, заключенной между владельцами данной сети и каталонской группой Selenta, которой включает в себя ряд гостиниц в различных городах Каталонии. Одной из них является барселонская Sofia, принадлежащая Жорди Местре, пишет espanarusa.com.

Полностью реконструированная Sofia (работы по ее модернизации обошлись более чем в €60 миллионов), недавно удостоившаяся категории Gran Lujo, перейдет в собственность американской сети, хотя ее название останется прежним – по крайней мере, в течение двух следующих лет. Договор с Hyatt был подписан в рекордно короткие сроки – всего за три рабочих дня, а срок его действия составит 15 лет. В предыдущие годы в Испании уже открылись два отеля вышеупомянутой сети: в 2017 году Hyatt Centric в Мадриде и в 2016 году Park Hyatt на Майорке.

Начиная с момента своего открытия в 1975 году отель Sofia стал одним из наиболее символичных и крупных зданий Барселоны. В 1994 году он уже был продан арабским бизнесменам из компании Agico для того, чтобы рассчитаться с долгами и в дальнейшем переходил из рук в руки, пока не заинтересовал иностранных инвесторов. После проведенной реформы его вместимость сократилась с 500 до 462 номеров за счет улучшения относящихся к классу «люкс», так как предполагается, что основными клиентами теперь станут зажиточные иностранцы.

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