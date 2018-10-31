Испания: в Барселоне появятся дома-ульи

Уже к концу года они собираются заселить первых жильцов в капсульные помещения.

Как сообщил руководитель компании Haibu 4.0 Марк Оливе, в этом году в Барселоне планируется открыть дюжину таких «ульев», в которых смогут разместиться 400-500 человек.

Власти каталонской столицы, включая мэра Аду Колау и советника по территории Дамиа Кальвета, напомнили, что проект остаётся нелегальным, на что Оливе призвал их «изменить нормы» и «создать специальные лицензии» для такого типа жилья. В компании заявляют, что приостановят свою деятельность только по решению суда, пишет noticia.ru.

В настоящее время три помещения с капсулами почти готовы, и когда работы будут полностью завершены, в них начнут заселять людей. Большое семиэтажное здание может быть закончено к Рождеству.

На прошлой неделе власти потребовала закрыть одно из помещений Haibu 4.0 в районе Сантс-Монжуик, но компания отказалась освободить его, и пока оно выполняет функцию «выставочного пространства».

В правительстве Каталонии, в свою очередь, собираются разослать местным администрациям инструкции по борьбе с «ульями». Власти подчёркивают, что эти помещения непригодны для жизни и нарушают установленные нормы, в частности, не соблюдаются требования к площади и вентиляции помещений.