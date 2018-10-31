Испания: в Барселоне появятся дома-ульи

Среда, 31 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне появятся дома-ульи

Авторы проекта домов-ульев в Барселоне не собираются отказываться от своей идеи, несмотря на то, что городские власти отказали им в выдаче лицензии.

Уже к концу года они собираются заселить первых жильцов в капсульные помещения.

Как сообщил руководитель компании Haibu 4.0 Марк Оливе, в этом году в Барселоне планируется открыть дюжину таких «ульев», в которых смогут разместиться 400-500 человек.

Власти каталонской столицы, включая мэра Аду Колау и советника по территории Дамиа Кальвета, напомнили, что проект остаётся нелегальным, на что Оливе призвал их «изменить нормы» и «создать специальные лицензии» для такого типа жилья. В компании заявляют, что приостановят свою деятельность только по решению суда, пишет noticia.ru.

В настоящее время три помещения с капсулами почти готовы, и когда работы будут полностью завершены, в них начнут заселять людей. Большое семиэтажное здание может быть закончено к Рождеству.

На прошлой неделе власти потребовала закрыть одно из помещений Haibu 4.0 в районе Сантс-Монжуик, но компания отказалась освободить его, и пока оно выполняет функцию «выставочного пространства».

В правительстве Каталонии, в свою очередь, собираются разослать местным администрациям инструкции по борьбе с «ульями». Власти подчёркивают, что эти помещения непригодны для жизни и нарушают установленные нормы, в частности, не соблюдаются требования к площади и вентиляции помещений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: забастовка на железной дороге

      Уведомление опубликовано на сайте ж/д компании Comboios de Portugal (CP).

      Подробнее

    • Роналду: причиной моего ухода из "Реала" стал Перес

      Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался почему он покинул мадридский "Реал".

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне появятся дома-ульи

      Авторы проекта домов-ульев в Барселоне не собираются отказываться от своей идеи, несмотря на то, что городские власти отказали им в выдаче лицензии.

      Подробнее

    • Испания: IKEA займется электричеством

      В сети гипермаркетов предприятия будут продаваться панели солнечных батарей и оборудование, необходимое для производства электроэнергии.

      Подробнее

    • Фрагменты человеческих костей обнаружены в Италии

      Фрагменты костей человека обнаружены во время ремонтных работ в одном из помещений здания нунциатуры — ватиканской дипломатической миссии — в Риме.

      Подробнее

    • ВВП Италии перестал расти

      В третьем квартале 2018 года ВВП Италии не изменился в сравнении со вторым кварталом.

      Подробнее

    • Обладатель билета на разбившийся Boeing попал в пробку и избежал смерти

      Мужчина, купивший билет на самолет авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение 29 октября, попал в дорожную пробку по пути в аэропорт.

      Подробнее

    • У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту

      Эксперты обратили внимание, что бывшим девушкам принца Гарри — Челси Дэви и актрисе Крессиде Бонас, — а также жене Меган Маркл присуща одна общая черта.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья