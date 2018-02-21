Испания: в Барселоне приступили к раздельному сбору мусора

Этот эксперимент пока решено провести в старом квартале района Сарриа, и уже по его результатам станет ясной эффективность предлагаемой системы. Для участия в эксперименте местным жителям следует выставлять мешки с различным типом мусора за входной дверью в период с 20 до 22 часов вечера, после чего их заберут уборщики. В зависимости от типа отходов сбор будет осуществляться по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям, а для забывчивых граждан установят контейнеры на площадях Artós, Sant Vicenç и Consell de la Vila.

Согласно новому плану, отходы следует сортировать следующим образом: органические, бумага/картон, пластиковые пакеты и некоторые металлические емкости, а также остатки от уборки и прочие санитарные отходы, складывая их в разноцветные мешки и коробки. К примеру, коричневый цвет будет соответствовать органическим отходам, а синий, серый и желтый сохранят свое прежнее предназначение. Выбрасывать бутылки и прочую стеклотару жильцам по-прежнему придется самостоятельно в контейнеры зеленого цвета, пишет espanarusa.com.

Городские власти будут снабжать жильцов этого квартала необходимыми мешками и пакетами в течение года, после чего, возможно, начнут их продажу в супермаркетах. Целью этого нововведения является увеличение доли перерабатываемого мусора до 60–70%, тогда как сейчас в Барселоне она составляет всего 36%.