Испания: в Барселоне приступили к раздельному сбору мусора

Среда, 21 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне приступили к раздельному сбору мусора

Работники коммунальных служб по уборке мусора будут осуществлять его раздельный сбор прямо от дверей квартир и домов жителей.

Этот эксперимент пока решено провести в старом квартале района Сарриа, и уже по его результатам станет ясной эффективность предлагаемой системы. Для участия в эксперименте местным жителям следует выставлять мешки с различным типом мусора за входной дверью в период с 20 до 22 часов вечера, после чего их заберут уборщики. В зависимости от типа отходов сбор будет осуществляться по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям, а для забывчивых граждан установят контейнеры на площадях Artós, Sant Vicenç и Consell de la Vila.

Согласно новому плану, отходы следует сортировать следующим образом: органические, бумага/картон, пластиковые пакеты и некоторые металлические емкости, а также остатки от уборки и прочие санитарные отходы, складывая их в разноцветные мешки и коробки. К примеру, коричневый цвет будет соответствовать органическим отходам, а синий, серый и желтый сохранят свое прежнее предназначение. Выбрасывать бутылки и прочую стеклотару жильцам по-прежнему придется самостоятельно в контейнеры зеленого цвета, пишет espanarusa.com.

Городские власти будут снабжать жильцов этого квартала необходимыми мешками и пакетами в течение года, после чего, возможно, начнут их продажу в супермаркетах. Целью этого нововведения является увеличение доли перерабатываемого мусора до 60–70%, тогда как сейчас в Барселоне она составляет всего 36%.

Последние новости

    • Португалия: помощь животным - благородное дело

      Animalife опубликовал сообщение на своей официальной странице в Facebook.

      Подробнее

    • Гагарина едва не утонула в ледяных водах Португалии

      Полина Гагарина рассказала своим поклонникам в Instagram, как ее фотосессия на берегу Атлантического океана едва не закончилась трагедией.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне приступили к раздельному сбору мусора

      Работники коммунальных служб по уборке мусора будут осуществлять его раздельный сбор прямо от дверей квартир и домов жителей.

      Подробнее

    • Испания: британские футболисты угнали такси в Барселоне

      Четверо игроков британского футбольного клуба премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» принесли свои официальные извинения за то, что угнали такси.

      Подробнее

    • Итальянка Годжа стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске

      Итальянская горнолыжница София Годжа одержала победу в скоростном спуске на Олимпийских играх в Пхенчхане.

      Подробнее

    • Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии

      Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможность стать наставником сборной Италии.

      Подробнее

    • Японскому миллиардеру оставили 13 купленных детей

      Суд постановил вернуть японскому предпринимателю Мицуоки Сигэте 13 детей, рожденных суррогатными матерями в Таиланде.

      Подробнее

    • Родители потеряли сына на семь лет из-за ошибки в роддоме

      Жители Волгограда, которым семь лет назад сообщили о смерти их ребенка в роддоме, узнали от судебных приставов, что он жив и находится в детдоме.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!