Испания: в Барселоне пройдет фестиваль пост-интернет искусства
25-27 октября в Центре современной культуры в Барселоне пройдет фестиваль The Influencers.
На нем соберутся художники, блогеры и медиаперсоны, чтобы окунуться вместе со зрителями в пост-интернет искусство.
Мероприятие, по словам организаторов, будет включать проекты на грани искусства, технологий и новой цифровой культуры.
Фестиваль проходит уже в 14 раз. Как и в предыдущие годы, в программе запланированы выступления, мастер-классы, проекции и другие экспериментальные форматы, пишет noticia.ru.
Известно, что среди участников фестиваля преобладают женщины. Среди них американская активистка Кэти О'Нил, которая поговорит на тему big data, сербо-словенская художница Александра Доманович, которая представит работу, посвященную влиянию технологических достижений на культуру и общество, с упором на вклад женщин и феминизма, а также также американская художница китайского происхождения Ан Сяо Мина, которая является экспертом по сетям, новой цифровой поп-культуре и политической силе мемов, и дизайнер Ингрид Бэррингтон, создавшая карты глобальных инфраструктур коммуникации.
Фестиваль The Influencers проходит в рамках европейского проекта The New Networked Normal (NNN), который финансируется программой Европейского Союза Europa Creativa.
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