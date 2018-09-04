Испания: в Барселоне пройдет фестиваль пост-интернет искусства

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

Испания: в Барселоне пройдет фестиваль пост-интернет искусства

25-27 октября в Центре современной культуры в Барселоне пройдет фестиваль The Influencers.

На нем соберутся художники, блогеры и медиаперсоны, чтобы окунуться вместе со зрителями в пост-интернет искусство.

Мероприятие, по словам организаторов, будет включать проекты на грани искусства, технологий и новой цифровой культуры.

Фестиваль проходит уже в 14 раз. Как и в предыдущие годы, в программе запланированы выступления, мастер-классы, проекции и другие экспериментальные форматы, пишет noticia.ru.

Известно, что среди участников фестиваля преобладают женщины. Среди них американская активистка Кэти О'Нил, которая поговорит на тему big data, сербо-словенская художница Александра Доманович, которая представит работу, посвященную влиянию технологических достижений на культуру и общество, с упором на вклад женщин и феминизма, а также также американская художница китайского происхождения Ан Сяо Мина, которая является экспертом по сетям, новой цифровой поп-культуре и политической силе мемов, и дизайнер Ингрид Бэррингтон, создавшая карты глобальных инфраструктур коммуникации.

Фестиваль The Influencers проходит в рамках европейского проекта The New Networked Normal (NNN), который финансируется программой Европейского Союза Europa Creativa.

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