Испания: в Барселоне стали реже покупать предметы роскоши

Среда, 18 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне стали реже покупать предметы роскоши

В Барселоне в конце 2017 года сократились продажи предметов роскоши на фоне политической нестабильности в Каталонии.

В четвертом квартале прошлого года продажи индивидуальных предметов роскоши упали в столице Каталонии на 35%. В то же время, в целом, 2017 год завершился для этой категории товаров ростом в 12%.

Продажи предметов роскоши индивидуального использования по всей Испании превысили 5,1 млрд евро, что составляет более половины объема продаж в этом сегменте. Как сообщается в докладе Spanish Excellence: Today & Tomorrow, подготовленном консалтинговой компанией Bain & Company, общий оборот в категории товаров высокого класса превысил 9,2 млрд евро. При этом 80% рынка составляют Мадрид и Барселона, на каждый из которых приходится порядка 2 млрд евро, пишет noticia.ru.

Отмечается, что, несмотря на спад в конце года, в столице Каталонии был зафиксирован больший рост, чем в Мадриде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: воруют электроэнергию...

      Данные опубликовал официальный источник в EDP Distribuição.

      Подробнее

    • Португалия: компания по прокату автомобилей приглашает на работу...

      Компания Avis объявляет набор сотрудников.

      Подробнее

    • Испанец создал восьмиметровую форель с педалями

      Житель Галисии прославился, создав восьмиметровую форель с педалями.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне стали реже покупать предметы роскоши

      В Барселоне в конце 2017 года сократились продажи предметов роскоши на фоне политической нестабильности в Каталонии.

      Подробнее

    • Италия: «Рома» продлила контракт с Пеллегрини до 2022 года‍

      Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини продлил контракт со своим клубом.

      Подробнее

    • Президент Италии предложит главе Сената сформировать правительство

      Президент Италии Серджо Маттарелла вызвал к себе в среду утром председателя Сената Марию Элизабетту Казеллати.

      Подробнее

    • Самый первый мем нашли в журнале столетней давности

      Один из пользователей в Twitter разместил в своем аккаунте шуточный рисунок из журнала 1921 года, который тут же окрестили «самым первым мемом».

      Подробнее

    • В Нью-Йорке вручили Пулитцеровскую премию

      В Колумбийском университете в Нью-Йорке назвали лауреатов Пулитцеровской премии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!