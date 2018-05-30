Испания: в Барселоне стартует фестиваль Primavera Sound

В этом году гостей ждет более 300 часов музыки в исполнении 257 артистов. Каждый год организаторы фестиваля предпринимают небольшие шаги по его расширению: либо добавляется новая сцена, либо удлиняется на несколько минут расписание - все делается для того, чтобы Primavera Sound этого года был немного лучше, чем предыдущий.

Первые концерты уже начались в минувший понедельник в Sala Apolo. Официальное открытие фестиваля Primavera Sound состоится 30 мая в Parc del Fòrum. Зрителей ждут выступления таких популярных артистов, как Belle and Sebastian, Spiritualized, Wolf Parade, Yung Beef, Javiera Mena, Starcrawler и Holy Bouncer. Вход в парк на открытие фестиваля бесплатный. Фестиваль продлится до воскресенья, 2 июня, пишет espanarusa.com.

По предварительным данным, в этом году на Primavera Sound приедут более 150 000 зрителей. В фестивале 2018-го примут участие такие всемирно известные артисты, как исландская певица Björk, которая представит в Испании песни со своего последнего диска "Utopia", британская группа Arctic Monkeys, титаны рок-сцены Nick Cave & The Bad Seeds, исполнители американского фолк-рока Father John Misty, новозеландская певица Лорд, шотландская синти-поп группа Chvrches, американская рок-группа Haim.

Важное место на фестивале этого года займет хип-хоп. Зрителей ждут выступления трио Migos из Атланты, американского рэпера Tyler, The Creator и амбициозного хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky.