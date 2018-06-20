Испания: в Барселоне задержали банду молодых воров

Банда специализировалась на кражах со взломом в Барселоне, пишет noticia.ru.

Операция началась в 06:30 во вторник, 19 июня, в районе Ноу-Баррис, а также в пригородах каталонской столицы Бадалоне и Л'Оспиталет-де-Льобрегат. Полиция задержала 15 человек, шестеро из них - несовершеннолетние. Моссос-д'Эскуадра произвели более десятка обысков и изъяли драгоценности и технику, которые предположительно были украдены членами банды, а также электронные материалы и наркотики.