Испания: в Барселоне задержали банду молодых воров

Среда, 20 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне задержали банду молодых воров

Каталонская полиция провела операцию в рамках расследования преступлений, совершенных бандой молодых воров, называвших себя Golden Boys.

Банда специализировалась на кражах со взломом в Барселоне, пишет noticia.ru.

Операция началась в 06:30 во вторник, 19 июня, в районе Ноу-Баррис, а также в пригородах каталонской столицы Бадалоне и Л'Оспиталет-де-Льобрегат. Полиция задержала 15 человек, шестеро из них - несовершеннолетние. Моссос-д'Эскуадра произвели более десятка обысков и изъяли драгоценности и технику, которые предположительно были украдены членами банды, а также электронные материалы и наркотики.

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