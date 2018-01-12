Испания: в Бенидорме начинается активная застройка

Сделка стала крупнейшей операцией фирмы за всю ее пятидесятилетнюю историю.

Приобретенная земля расположена на второй линии пляжа Поньенте в непосредственной близости от известного 56-этажного небоскреба InTempo, второго среди самых высоких жилых зданий Европы. Значительная часть участка будет отведена под строительство недвижимости как для национальных, так и для зарубежных клиентов. У 90% объектов окна будут выходить на Средиземное море, пишет noticia.ru.

По прогнозам компании, продажа квартир на стадии застройки начнется летом 2019 года, а сданы они будут еще на год позже.

После совершения данной сделки компания TM Grupo Inmobiliario укрепила свои позиции как девелопер с наибольшим количеством земли в Бенидорме. В общей сложности в новых комплексах застройщика будет возведено 1 200 объектов, что гарантирует активную деятельность в данном районе в течение последующих 10 лет. Представители TM отмечают, что размер инвестиций за этот период составит 260 миллионов евро, и эти вложения станут важным двигателем местной экономики. Кроме того, в рамках реализации проектов будет создано 800 рабочих мест.