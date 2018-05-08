Испания: в Бенидорме открылся гастрономический отель

Вторник, 08 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Группа RH Hoteles полностью изменила концепцию одной из старейших и наиболее знаковых гостиниц Бенидорма.

После шести месяцев работ двухзвездочный Canfali превратился в четырехзвездочный гастрономический отель.

Gastro Hotel RH Canfali позиционируется как бутик-отель с роскошными интерьерами и уютной атмосферой. В номерах с дизайнерским оформлением, говорят в администрации отеля, постояльцев ждут самые комфортные кровати, Smart TV, минибары и живописные виды на залив Бенидорма.

На верхней террасе отеля, откуда открываются лучшие виды на пляжи и исторический центр Бенидорма, появилась новая мебель и джакузи, пишет noticia.ru.

Одно из главных нововведений - D-Vora Gastrobar. Это заведение разместилось на втором этаже, где расположена терраса с видом на море. В баре представлены оригинальные блюда кухни фьюжн на основе свежих местных продуктов и изысканные коктейли. В заведении также обещают живую музыку, выступления диджеев и различные мероприятия.

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