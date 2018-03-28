Испания: в Бенидорме закрыли подпольный бинго-клуб

В играх принимало участие около сотни человек, преимущественно иностранцы.

В результате операции, проведенной 15 марта, были установлены личности 4 организаторов. Проверка была проведена в одном из отелей Бенидорма, популярном среди британцев. Полиция изъяла почти 1,5 тысячи евро, которые находились в игре, а также микрофоны, электронное оборудование для бинго, 5 тысяч карточек, журнал записей собранных средств и офисные материалы, пишет noticia.ru.

Полиция завела дело за нарушения порядка организации азартных игр и налогового законодательства. Для проведения азартных игр, включая бинго, требуется специальное разрешение регионального правительства.