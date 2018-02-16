Испания: в Бильбао открывается новая выставка работ Гойи

Выставка, организованная Национальным музеем Прадо, фондом банковской группы La Caixa и Музеем изящных искусств Бильбао, посвящена именно этому периоду творчества великого художника.

Посетители выставки смогут познакомиться с 96 работами Гойи, среди которых хорошо известные широкой публике произведения «La gallina ciega», «El pelele» и «La cosecha» и другие. «В картинах Гойи вы можете увидеть тенденцию новых Бурбонов (Карлоса III и Карлоса IV) к объединению различных слоев населения и приближению двора к народу», - поясняет куратор выставки Мануэль Мена. В Бильбао приедут картины не только Гойи, но и других художников XVIII века, изображавших жизнь королевской семьи - Луиса Парета, Мариано Маэлья, Хосе дель Кастильо, Антонио Карнисеро и их современников, пишет espanarusa.com.

Даты проведения: до 28 мая

Место проведения: Музей изящных искусств Бильбао (Museo Plaza, 2)

Цена: стандартные билеты - 7 евро, приобрести их можно в кассах музея