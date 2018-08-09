Испания: в Бискайском заливе работает подводная винодельня

Четверг, 09 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Бискайском заливе работает подводная винодельня

В Бискайском заливе находится крупнейшая подводная винодельня в Испании, созданная дайвером.

44-летний основатель Crusoe Treasure Борха Сарачо до недавнего времени вообще не употреблял вино, но всегда интересовался затонувшими кораблями и потерянными сокровищами, что подвигло его на создание в 2013 году подводной винодельни.

Бутылки с вином погружают в специальных клетках на 20-метровую глубину для вызревания, где они хранятся на протяжении 12 месяцев. Виноделы отмечают, что условия на глубине: отсутствие света и постоянная температура, способствуют вызреванию вина и усложняют его вкус, пишет noticia.ru.

В настоящее время не только в Испании, но и в Бельгии, Китае, Швейцарии, Германии и Японии наблюдается растущий спрос на вино, которое выдерживается под водой. В 2018 году Crusoe Treasure рассчитывает продать 30 тысяч бутылок красного и белого вина, в то время как в 2017 году продажи составили порядка 7 тысяч бутылок. Цена бутылки стартует от 58 евро. По сравнению с обычным вином стоимость возрастает на 25-70% из-за дополнительных издержек в процессе изготовления.

С 2009 года таким же способом выдерживают вино в Hotel Cala Joncols в Каталонии. В ближайшем будущем планируется открытие подводной винодельни Undersea в Мурсии, которая собирается производить 50-60 тысяч бутылок в год, и Bodega Palmera Castro y Magan на Канарских островах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Самые богатые португальцы

      Журнал Forbes Portugal опубликовал в июльском/августовском выпуске список 45 самых богатых граждан Португалии. 

      Подробнее

    • Лесные пожары в Португалии

      Идет эвакуация жителей города Силвеш.

      Подробнее

    • Испания: в Бискайском заливе работает подводная винодельня

      В Бискайском заливе находится крупнейшая подводная винодельня в Испании, созданная дайвером.

      Подробнее

    • Испания: Каталония – лидер сельского туризма

      Каталония, Кастилия и Леон и Мадридское сообщество оказались самыми востребованными направлениями в Испании среди любителей сельского туризма.

      Подробнее

    • Италия: власти Пизы приступили к расселению цыганского лагеря

      Семью с пятью несовершеннолетними детьми выселили из трейлера и передали на попечение социальных служб.

      Подробнее

    • Италия: альпинисты пропали без вести

      Три альпиниста пропали без вести при восхождении на Монблан.

      Подробнее

    • Случайный пуск ракеты истребителем НАТО вызвал пожар

      В зоне поиска случайно запущенной боевой ракеты в Эстонии начался пожар.

      Подробнее

    • Крокодилы выгнали жителей деревень из домов

      В Уганде жители рыбацких деревень на островах в озере Виктория вынуждены покидать дома из-за нашествия крокодилов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda