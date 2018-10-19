Испания: в больницах смотреть телевизор можно будет бесплатно

Пятница, 19 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в больницах смотреть телевизор можно будет бесплатно

Совет по здравоохранению Валенсии работает над тем, чтобы сделать услугу просмотра телевизора в больницах региона бесплатной.

В настоящее время за это развлечение пациентам приходится платить около 4 евро в день.

Власти рассчитывают, что телевидение в медицинских центрах будет обходиться в 1,2 млн евро в год, а экономия для пациентов составит в среднем 24 евро, пишет noticia.ru.

Меры принимаются в рамках плана по гуманизации медучреждений, который направлен на создание более комфортных условий для пациентов, а также на универсализацию услуг.

В феврале 2019 года истекает контракт на услуги поставщиков телевизионных услуг, интернета и телефонной связи в больницах Валенсии. После этого оплачивать эти услуги будет региональное правительство.

Кроме того, власти рассматривают возможность расширить охват беспроводного интернета, чтобы им могли пользоваться пациенты и посетители больниц. Предполагается, что WiFi будет бесплатным, но с ограниченным количеством подключений.

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