Испания: в Бриуэге расцвели лавандовые поля

Среда, 04 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Бриуэге расцвели лавандовые поля

В муниципалитете Brihuega лето начинается в то время, когда расцветают лавандовые поля, и вся местность превращается в сплошное буйство фиолетовых оттенков.

Опытные туристы советуют посещать поля на закате: солнце садится и мягко освещает окрестности, а цветы источают неповторимый аромат.

Июль - месяц начала сбора лаванды на средиземноморских берегах. Регион Алькаррия, где раскинулось более 10 000 га лавандовых полей, прозвали «испанским Провансом»: всего в 45 минутах езды от Мадрида сосредоточено около 10% мирового производства продукции с цветами лаванды. Именно в июле во многих городах организуются экскурсии по полям лаванды, полеты на воздушном шаре, концерты (к примеру, трибьют великим The Beatles в Прадо-де-Санта-Мария), конкурсы и мастер-классы по флористике и многое другое, пишет espanarusa.com.

Особого внимания заслуживает Фестиваль лаванды, который в этом году пройдет в Бриуэге в седьмой раз. Праздник начнется 13 июля с концерта исполнителя Pitingo. После концерта андалузский шеф-повар Дани Гарсия поделится секретами создания идеальных блюд из местных ингредиентов. Новинкой фестиваля 2018 года станут забеги среди лавандовых полей на дистанцию 7 и 10 км (необходима предварительная регистрация).

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