Испания: в Caixaforum открылась выставка «Фараон. Король Египта»

Эта выставка, организованная Obra Social la Caixa при поддержке Британского музея, исследует символику и идеологию египетской монархии через 164 экспоната, в том числе через произведения ювелирного дела, монументальные статуи и рельефы храмов.

Благодаря делению на зоны на выставке можно изучить образ египетского монарха со всех сторон: как божественного существа, расположенного в центре социальной структуры, как правителя и как воина.

Посетители смогут оценить монументальные статуи, каменные рельефы древних храмов, папирусы, драгоценности и ритуальные предметы, пишет espanarusa.com.

На выставке можно увидеть голову фараона Тутмоса III, выполненную из зеленого алевролита, плитки из дворца Рамзеса III, мраморный бюст Александра Македонского. В экспозиции представлены инкрустации цветов, которые использовались для украшения дворца фараона; буквы, выгравированные в клинописи на глиняных табличках, свидетельствующие о развитой дипломатической деятельности между Египтом и Вавилоном; папирус, регистрирующий судебное разбирательство за кражу в храме; изображения нубийских, греческих и римских правителей.

На выставке работает и мультимедийный зал, где с помощью аудиовизуальных решений можно изучить географию древнеегипетской цивилизации, вникнуть в эволюцию королевских гробниц в Древнем Египте.

Помимо выставки, посетители смогут прослушать серию лекций «Египет фараонов».