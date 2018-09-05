Испания - в числе лидеров по световому загрязнению

Средний уровень энергопотребления на душу населения достигает 116 кВтч в год, в то время как в соседней Франции он составляет 91 кВтч, а в Германии – 43 кВтч.

По данным Испанской сети исследований светового загрязнения, самый переосвещенный город страны – Валенсия.

Эксперты отмечают, что некоторая степень светового загрязнения в современном мире неизбежна, однако следует контролировать использование света свыше необходимого. Для снижения светового смога специалисты рекомендуют, среди прочего, применять светильники LED, излучающие теплые оранжевые цвета, отмечая, что холодные голубые и белые тона больше всего засвечивают ночное небо. К тому же технология LED позволяет экономить электроэнергию, пишет noticia.ru.

С другой стороны, специалисты говорят о том, что чрезмерная освещенность в ночные часы влияет на циркадные ритмы человека и является одним из факторов, которые приводят к стрессам, бессоннице, диабету и даже ожирению. Свет также сказывается и на животных, 65% из которых являются ночными.

Специалисты призывают граждан к сознательности и участию, чтобы добиться изменений в подходе к использованию света и сократить световое загрязнение.