Испания: в ДТП в провинции Толедо пострадали более 20 человек
В провинции Толедо произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.
Пострадали более 20 человек, сообщает noticia.ru.
Инцидент произошел около муниципалитета Мадридесохос. Столкнулись грузовик и автобус, который вез людей из Мадрида в Уэльву. Большинство пострадавших отделались легкими травмами, гематомами и порезами. Однако двое пострадали серьезно.
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