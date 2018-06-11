Испания: в ДТП в провинции Толедо пострадали более 20 человек

Понедельник, 11 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в ДТП в провинции Толедо пострадали более 20 человек

В провинции Толедо произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.

Пострадали более 20 человек, сообщает noticia.ru.

Инцидент произошел около муниципалитета Мадридесохос. Столкнулись грузовик и автобус, который вез людей из Мадрида в Уэльву. Большинство пострадавших отделались легкими травмами, гематомами и порезами. Однако двое пострадали серьезно.

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