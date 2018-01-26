Испания: в феврале Мадрид станет мировой столицей дизайна

С 1 по 28 февраля в столице впервые пройдет Madrid Design Festival - мероприятие, призванное собрать самых именитых дизайнеров со всего мира и познакомить испанских ценителей с новинками индустрии. Одними из главных приглашенных гостей первого фестиваля станут Jaime Hayon, Erwan Bouroullec, Jasper Morrison, Rossana Orlandi, Daan Roosegaarde, Martí Guixé, Abbott Miller и Inma Bermúdez.

Новый проект курирует La Fábrica - организаторы фестивалей PHotoEspaña и Eñe. По их словам, главная цель Madrid Design Festival - «поспособствовать демократизации дизайна, повысить интерес широкой публики к сфере, которая преобразует нашу жизнь к лучшему, а также продвигать испанскую школу дизайна на мировой арене». В этом году для достижения цели разработана программа мероприятий, включающая участие 320 профессионалов и более 200 событий: 48 выставок, а также мастер-классы, инсталляции в городском пространстве, тематические круглые столы. Фестиваль дизайна охватит сферу в самом широком смысле - от промышленного до графического дизайна и оформления интерьеров, пишет espanarusa.com.

С полной программой Madrid Design Festival-2018 можно ознакомиться по ссылке: http://madriddesignfestival.com/