Испания: в Фигерас летом будут ходить бесплатные автобусы

Инициатива, направленная на развитие туризма и экономики, включает бесплатные автобусы, которые будут доставлять туристов из Ла-Эскалы (Жирона) и французского Перпиньяна.

Акция будет действовать с 9 июля по 31 августа. Из Ла-Эскалы бесплатный транспорт будет отправляться по понедельникам и средам в 8:45. Маршрут предполагает остановки в кэмпингах Сан-Педро-Пескадор и Росас. Из приграничного Сен-Сиприена автобус будет выезжать в то же время по вторникам и четвергам с остановкой в Перпиньяне, пишет noticia.ru.

В обоих случаях туристы в сопровождении гида к 10:30 будут прибывать в Фигерас, где им будет предложена экскурсия по центру города и дегустация вина. Обратно автобусы будут отправляться в 17:00. До этого времени пассажиры также смогут бесплатно посетить замок Сант-Ферран. Кроме того, им будут предоставлены скидки на покупки в торговых точках ассоциации Comerç Figueres.