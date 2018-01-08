Испания: в Храме Святого Семейства появились металлодетекторы

Понедельник, 08 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Храме Святого Семейства появились металлодетекторы

В церкви Саграда-Фамилия в Барселоне усилены меры по обеспечению безопасности для посетителей и работников.

Как сообщили представители администрации храма в среду на пресс-конференции, в здании установлено десять сканеров и арочных металлодетекторов. Устройства, аналогичные тем, которые используются в аэропортах, работают с 1 января.

Внедрение новых мер предусмотрено планом безопасности, который был разработан еще год назад совместно с каталонской полицией.

Администрация подчеркнула, что установка приборов не связана с августовскими терактами в Барселоне. Было отмечено, что ранее производился лишь визуальный досмотр, а новые устройства позволят ускорить процесс и впускать внутрь до 1500 человек в час. Четыре рамки предназначены для участников групповых экскурсий, еще шесть - для индивидуальных визитов. Во время проведения служб и мероприятий, когда поток посетителей значительно возрастает, будут использоваться все 10 устройств, пишет noticia.ru.

На усиление мер безопасности, включая не только установку специальных устройств, но и увеличение персонала, было выделено 2 миллиона евро. В настоящее время Саграда-Фамилию посменно охраняют четыре десятка специалистов.

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