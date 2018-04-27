Испания: в Кадисе изъяли крупнейшую партию кокаина
Министерство внутренних дел Испании сообщило, что в порту Альхесирас была проведена полицейская операция, в результате которой было изъято девять тонн кокаина.
Наркотик перевозили в грузовых контейнерах. Это самая крупная партия кокаина, изъятая в Европе, пишет noticia.ru.
В операции были задействованы подразделение Национальной полиции по борьбе с психотропными веществами и Таможенный департамент налоговой службы.
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