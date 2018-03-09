Испания: в Кадисе нашли руины времен Римской империи

Пятница, 09 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Кадисе нашли руины времен Римской империи

Шторм «Эмма» обрушился на прошлой неделе на юго-восток Испании.

В Кадис он принес проливные дожди, ураганный ветер и торнадо, а также помог обнаружить римские руины.

Ураган нанес ущерб яхтам, автомобилям и ресторанам на берегу. На пляже Cortadura смыло слой песка, под которым оказался фрагмент кладки времен Римской империи. Предполагается, что это часть акведука, который считался утраченным из-за воздействия природных факторов, пишет noticia.ru.

Местные археологи в выходные осмотрели кладку и оградили территорию, чтобы защитить ее от «искателей сокровищ», поскольку после того, как новость о находке получила распространение, люди начали копать в окрестностях.

Специалисты полагают, что акведук обеспечивал водой римский порт Гадес, современный Кадис. В результате шторма на поверхности также показались фрагменты старинной дороги, которая считалась разрушенной в результате Лиссабонского землетрясения 1755 года.

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