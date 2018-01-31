Испания: в Кадисе произошло землетрясение силой 3,4 балла

Его эпицентр находился к западу от города Ольвера (Кадис) на глубине 11 км.

По информации Национального географического института и Координационного центра чрезвычайных ситуаций Андалусии, землетрясение обладало интенсивностью 3 балла, и в Ольвере ощущались слабые толчки.

В то же время, по данным службы 112, сообщений о каком-либо физическом или материальном ущербе от местных жителей не поступало, передает noticia.ru.

Немногим позже толчки силой 2,2 и 1,7 балла были зарегистрированы в соседнем муниципалитете Пруна (Севилья).