Испания: в Каталонии открывается новый музей Миро

Среда, 04 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Каталонии открывается новый музей Миро

К 125-летию со дня рождения художника Жоана Миро в Монт-роч-дель-Камп свои двери для посетителей открывает имение Мас-Миро, принадлежавшее его семье.

Художник проводил в семейной усадьбе почти каждое лето. В своей мастерской он создал сотни работ, начиная «Фермой» и заканчивая вымышленными пейзажами.

Имение приобрели родители Миро, когда ему было почти 18 лет. Отец художника был категорически против творческой профессии для своего сына и пытался заставить его выучиться на бухгалтера. Однако после того, как у Миро случился нервный срыв, за которым последовал тиф, он бросил учебу, обосновался в новом доме в Монт-роче и всерьез занялся картинами. Как отмечают в Фонде Миро, художник приезжал в имение до последнего, пока у него были на это силы, независимо от того, где он жил: в Барселоне, Париже или на Майорке.

Первое время мастерская Миро располагалась в одной из комнат в доме. В 1942 году, вернувшись из эмиграции, художник решил сделать пристройку для студии, пишет noticia.ru.

Строительство началось в 1943 году, но из-за экономических проблем и Второй мировой войны, работы были приостановлены, и лишь в 1948 году Миро начал работать в своей новой студии.

Как заверяют потомки сюрреалиста, возглавляющие Фонд Миро, мастерская выглядит в точности такой, какой ее оставил художник: от настенного календаря 1976 года, когда 83-летний Жоан Миро в последний раз приехал в Монт-роч, до его синего комбинезона, испачканного краской.

Имение, стоимость которого оценивается в миллион евро, перешло в распоряжение фонда Мас-Миро в 2015 году. На развитие фонда было выделено 700 тысяч евро, включая государственную поддержку, средства из регионального бюджета, а также помощь от частных спонсоров.    

Музей, включающий не только мастерскую, но и дом семьи Миро, начнет работу 20 апреля.

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