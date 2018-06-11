Испания: в Каталонии появится новый музей бабочек

Понедельник, 11 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Каталонии появится новый музей бабочек

В поселке Рибера-де-Кардос в комарке Пальярс-Собира (Лерида) собираются открыть новый музей бабочек.

В нем будет представлена коллекция Альфонса Дольсы и Марии Терезы Альбарран, которая на протяжении 15 лет хранилась в музее Пухальта неподалеку от Сорта.

В новом музее будет два зала, один из которых будет отдан под экспозицию, а другой будет предназначаться для исследований. Посетители смогут увидеть около 3,5 тысяч экземпляров, а их общее число, по словам владельцев коллекции, составляет около 25 тысяч. Среди экспонатов есть уникальная особь: бабочка-гермафродит. Она была обнаружена в Андорре в 1994 году и ее левая половина - самец, а правая - самка, пишет noticia.ru.

Коллекция была создана в сотрудничестве с другими каталонскими учреждениями: Музеем естественных наук Сьютадельи, Центром животного биоразнообразия при Университете Барселоны и Институтом морских наук.

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