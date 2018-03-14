Испания: в Каталонии продвигают «фрутуризм»

Среда, 14 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Каталонии продвигают «фрутуризм»

Комарка Рибера-д'Эбре (Таррагона) запустила проект фруктового велотуризма.

В ближайшие недели туристам предлагают отправиться в велопутешествие по маршрутам цветения фруктовых деревьев: слив, черешен, миндального и персикового дерева.

Климатические изменения внесли свои коррективы, и цветение деревьев в последние годы начинается раньше обычного. Насладиться красочными пейзажами и коврами из лепестков, устилающими землю, рекомендуют до конца марта.

Первым начинает цвести миндаль, а за ним - персиковые деревья, которые выращиваются преимущественно на юге комарки. Еще позже расцветают сливы и черешни. В конце марта - начале апреля цветение заканчивается.

По веломаршруту La Ribera en Flor протяженностью около 7 км вплоть до 25 марта можно проехать с гидом. Начальная точка маршрута - бомбоубежище Font Gran de Benissanet. Все необходимое оборудование можно взять напрокат, пишет noticia.ru.

В Рибера-д'Эбре также есть пешеходные маршруты. В ближайшие выходные местная администрация приглашает на пешую прогулку протяженностью 2,5 км, во время которой в сопровождении гида можно не только увидеть деревья в цвету, но и посетить бомбоубежище, замок и знаковые места битвы на Эбро.

В комарке есть возможности и для автомобильного туризма. Была составлена карта дорог и маршрутов, на которой обозначены лучшие места для наблюдения за цветением фруктовых деревьев.

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