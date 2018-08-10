Испания: в Каталонии разрешили продавать сырое молоко

Пятница, 10 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Каталонии разрешили продавать сырое молоко

Правительство Каталонии на этой неделе издало декрет, который разрешает напрямую продавать сырое коровье молоко потребителям.

Решение было принято с целью урегулировать деятельность производителей молока, пишет noticia.ru.

В официальном заявлении властей Каталонии сообщается, что декретом устанавливаются санитарные нормы, а также правила хранения, упаковки и транспортировки коровьего молока, которые распространяются как на предприятия с автоматизированным производством, так и на мелких производителей.

Декрет был принят в ответ на запросы представителей сектора животноводства, чтобы производители молока могли свободно реализовать продукцию. Кроме того документ преследует цели диверсификации животноводческой деятельности в автономном сообществе и укрепления позиций каталонского молочного сектора.

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