Испания: в Каталонии уже работают с технологией 5G

Пока эта генерация еще не вышла за пределы технологических лабораторий – специалисты обещают, что применение 5G в Испании начнется в 2020 году, пишет espanarusa.com.

Как пояснил в комментариях для газеты La Vanguardia Даниель Марко, директор компании Smart Catalonia, работающей при названном выше департаменте, «экосистему города 5G формируют, прежде всего, крупные операторы мобильной связи – Vodafone, Orange, Cellnex, MasMovil и Telefonica – имеющие свои собственные лаборатории в Барселоне. К ним в ближайшее время собираются присоединиться Nokia, Juniper, Cisco, Ericsson и Huawei, которые вместе с Atos проявили интерес к инициативе 5G Barcelona, запускаемой под патронатом мэрии столицы Каталонии, автономного правительства, а также фондов MWC, i2cat, Centre de Telecomunciacions и UPC».

Даниель Марко рассказал о перспективах: «Несмотря на то что 5G не выйдет на рынок до 2020 года и сейчас находится на лабораторном этапе, у нас есть четыре проекта, пилотные версии которых начнут тестироваться уже в феврале 2019 года.

Самый продвинутый из них разработан госпиталем Clínic совместно с Vodafone. Он позволит опытному хирургу-консультанту в режиме реального времени удаленно руководить операцией, выполняемой другим специалистом. Проект Telefónica, с SEAT, предусматривает взаимодействие улицы и автомобиля, движущегося по ней. Orange и Acciona разрабатывают дистанционное управление промышленными роботами на стройках и в логистических центрах. Наконец, Accelleran и Cellnex заняты проектом «малых ячеек», финансируемым Европейским союзом».