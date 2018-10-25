Испания: в Каталонии уже работают с технологией 5G

Четверг, 25 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Каталонии уже работают с технологией 5G

В Каталонии в настоящий момент зарегистрировано 22 предприятия, занимающихся развитием и распространением 5G.

Пока эта генерация еще не вышла за пределы технологических лабораторий – специалисты обещают, что применение 5G в Испании начнется в 2020 году, пишет espanarusa.com.

Как пояснил в комментариях для газеты La Vanguardia Даниель Марко, директор компании Smart Catalonia, работающей при названном выше департаменте, «экосистему города 5G формируют, прежде всего, крупные операторы мобильной связи – Vodafone, Orange, Cellnex, MasMovil и Telefonica – имеющие свои собственные лаборатории в Барселоне. К ним в ближайшее время собираются присоединиться Nokia, Juniper, Cisco, Ericsson и Huawei, которые вместе с Atos проявили интерес к инициативе 5G Barcelona, запускаемой под патронатом мэрии столицы Каталонии, автономного правительства, а также фондов MWC, i2cat,  Centre de Telecomunciacions и UPC».

Даниель Марко рассказал о перспективах: «Несмотря на то что 5G не выйдет на рынок до 2020 года и сейчас находится на лабораторном этапе, у нас есть четыре проекта, пилотные версии которых начнут тестироваться уже в феврале 2019 года.

Самый продвинутый из них разработан госпиталем Clínic совместно с Vodafone. Он позволит опытному хирургу-консультанту в режиме реального времени удаленно руководить операцией, выполняемой другим специалистом. Проект Telefónica, с SEAT, предусматривает взаимодействие улицы и автомобиля, движущегося по ней. Orange и Acciona разрабатывают дистанционное управление промышленными роботами на стройках и в логистических центрах. Наконец, Accelleran и Cellnex заняты проектом «малых ячеек», финансируемым Европейским союзом».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалец Роналду был замечен в баре Вегаса

      Роналду и обвинившая его в изнасиловании американка попали на видео.

      Подробнее

    • Португалия: национальный гастрономический фестиваль

      Полакомьтесь с португальской кухней на самой главной гастрономической выставке страны – Национальном гастрономическом фестивале, который проходит в Сантарене в ноябре.

      Подробнее

    • Испания: в Каталонии уже работают с технологией 5G

      В Каталонии в настоящий момент зарегистрировано 22 предприятия, занимающихся развитием и распространением 5G.

      Подробнее

    • Испания: Валенсийский вуз назван в числе лучших

      Списки опубликованы на минувшей неделе в одном из ведущих мировых образовательных изданий, Times Higher Education (THE).

      Подробнее

    • Итальянский премьер высказался за отмену санкций

      Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте провел встречу с Владимиром Путиным.

      Подробнее

    • Италия: легализации использования оружия

      В Италии разработали закон о разрешении использования оружия в целях самообороны.

      Подробнее

    • Отец напоил сыновей кока-колой и попал за решетку

      Жителя французского города Лимож, который поил своих детей только кока-колой, приговорили к тюремному заключению на три месяца.

      Подробнее

    • Автору худшей песни года запретили петь

      Американский певец Джастин Тимберлейк перенес выступление из-за болезни.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья