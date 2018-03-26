Испания: в каталонские реки вернулись нутрии

Животное показалось на глаза людям средь бела дня в центре города.

В поисках еды нутрия то выходила из воды, то ныряла обратно. Один из прохожих запечатлел грызуна на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях и местных СМИ.

Сообщается, что присутствие этого вида является хорошим показателем качества воды и экологической обстановки, пишет noticia.ru.

Отмечается, что это не первый случай появления болотных бобров в Сегре. Год назад нутрию также видели в центре Жироны, неподалёку от реки Оньяр.

В конце прошлого века численность нутрий пошла на спад. Каталонские власти предприняли меры по повторному заселению этих животных в реки региона. За последние десять лет численность нутрий в автономной области выросла, и в настоящее время вид встречается на 60% территории.