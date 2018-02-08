Испания: в Куэнке произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла
В Ла-Альберка-де-Санкара (Куэнка), 6 февраля было зафиксировано землетрясение силой 3,2 балла по шкале Рихтера.
По данным Национального географического института, толчки были зарегистрированы в 15:26. Очаг землетрясения находился на глубине 39 км в Вильяр-де-Каньяс. Сведений о пострадавших или разрушениях нет, пишет noticia.ru.
Несколько месяцев назад землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло в муниципалитете Ебра (Гвадалахара), который также претендовал на размещение могильника.