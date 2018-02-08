Испания: в Куэнке произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла

Четверг, 08 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Куэнке произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла

В Ла-Альберка-де-Санкара (Куэнка), 6 февраля было зафиксировано землетрясение силой 3,2 балла по шкале Рихтера.

По данным Национального географического института, толчки были зарегистрированы в 15:26. Очаг землетрясения находился на глубине 39 км в Вильяр-де-Каньяс. Сведений о пострадавших или разрушениях нет, пишет noticia.ru.

Несколько месяцев назад землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло в муниципалитете Ебра (Гвадалахара), который также претендовал на размещение могильника.

Последние новости

    • Новый отель португальского футболиста

      Стало известно место в Мадриде, где Криштиану Роналду откроет свой отель.

      Подробнее

    • Португалия: компенсации уволенным работникам

      Обнародован вердикт Верховного суда.

      Подробнее

    • Будущее испанского бокса

      В испанском боксе появилось юное дарование, которому прочат большое будущее.

      Подробнее

    • У жителей Испании изъяли предметы интерьера из лап и бивня слона

      Гражданская гвардия изъяла у двух жителей Толедо несколько декоративных элементов, которые были изготовлены из частей тела африканского слона.

      Подробнее

    • Электронные «татуировки» для фруктов разработали в Италии

      Ученые из Италии создали электронные «тату» для продуктов питания.

      Подробнее

    • Италия: скоро будут доступны публике Центральные Термы

      Еще один участок археологического парка Помпей скоро откроется для публики.

      Подробнее

    • Австралиец принял смертельно опасную змею за зарядку от телефона

      Житель австралийского города Блэргори принял смертельно ядовитую змею за зарядку от телефона.

      Подробнее

    • Модели отвоевали право не демонстрировать наготу

      Впервые в истории Недели моды в Нью-Йорке манекенщицы добились права на отдельные раздевалки.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!