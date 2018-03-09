Испания: в Ла-Корунье зацвели японские сливы

Пятница, 09 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Ла-Корунье зацвели японские сливы

В местечке Pazo de Faramello (Ла-Корунья) с приходом весны начинается настоящее буйство красок: зацветает японская слива.

Сюда приезжают не только затем, чтобы насладиться потрясающим зрелищем, но и почувствовать идиллию, присущую восточным культурам. Японская слива и вишня редко встречаются на Западе, а в их произрастании есть особый «трюк»: благодаря технике бонсай деревья высаживают практически на камнях, где они потом и приживаются, пишет espanarusa.com.

Говоря об истории этого места, стоит отметить, что Pazo de Faramello был о когда-то первой фабрикой бумаги в Галисии и долгое время оставалось единственным промышленным предприятием в сообществе. Нынешний владелец участка Гонсало Риверо де Агилар рассказывает, что в этом году деревья зацвели несколько раньше, чем обычно, из-за погодных условий зимой. Чтобы насладиться сливами в цвету, стоит поспешить - нежные лепестки осыпаются через две недели после начала цветения.

Pazo de Faramello находится в 20 минутах от галисийской столицы Сантьяго-де-Компостела. Специально для туристов было разработано несколько маршрутов для прогулок. А в 12.00 и 17.00 можно присоединиться с экскурсии с гидом (необходимо предварительное бронирование).

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