Испания: в Лериде продвигают агротуризм

Фермеры и скотоводы объединили свои усилия для проекта Menja't la Noguera, ориентированного на любителей сельского туризма.

Накормить маленьких ягнят из бутылочки - одно из самых популярных семейных развлечений среди туристов. К тому же это бесплатно, единственное условие - купить что-нибудь у местного производителя. Кормление ягнят в настоящее время предлагают на двух фермах: в Альжерри и Ажере, пишет noticia.ru.

Помимо посещения ферм проект предлагает и другие формы времяпровождения: собрать ягоды в лесу Кастельо-де-Фарфанья, познакомиться с лечебными травами в Балагере, нанести ночной визит в погреб винодельни Rubió de Sòls в Форададе или отправиться на экскурсию на каяке или лодке по водохранилищу Риальб.

Программа заработала этим летом в рамках масштабного проекта по продвижению сельского туризма Fem Xarxa a Catalunya Rural. По задумке организаторов проекта, инициатива поможет познакомить туристов с высококачественными местными продуктами и сельской жизнью.