Испания: в Лериде установят экраны для просмотра ЧМ-2018
В Лериде хотят установить гигантские экраны для просмотра ЧМ-2018.
Представители Народной партии в Льейде предлагают установить большие экраны в общественных местах для того чтобы все желающие могли следить за выступлениями испанской сборной на Чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.
Предложение будет выдвинуто на ближайшем заседании мэрии Льейды. Авторы инициативы просят у городских властей найти для экрана такое место, где можно было бы гарантировать горожанам безопасность и удобство. При этом показывать планируется не все матчи, а только полуфиналы и финал, при условии, что испанская сборная пройдет этап четвертьфинала, пишет noticia.ru.
Ранее во время крупных футбольных событий экраны устанавливались в павильонах Antorxa, а также в районе Пардиньес.
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