Испания: в Лериде установят экраны для просмотра ЧМ-2018

Вторник, 22 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Лериде установят экраны для просмотра ЧМ-2018

В Лериде хотят установить гигантские экраны для просмотра ЧМ-2018.

Представители Народной партии в Льейде предлагают установить большие экраны в общественных местах для того чтобы все желающие могли следить за выступлениями испанской сборной на Чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.

Предложение будет выдвинуто на ближайшем заседании мэрии Льейды. Авторы инициативы просят у городских властей найти для экрана такое место, где можно было бы гарантировать горожанам безопасность и удобство. При этом показывать планируется не все матчи, а только полуфиналы и финал, при условии, что испанская сборная пройдет этап четвертьфинала, пишет noticia.ru.

Ранее во время крупных футбольных событий экраны устанавливались в павильонах Antorxa, а также в районе Пардиньес.

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