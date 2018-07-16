Испания: в Мадриде автобус повис на мосту

Водитель двигался по трассе M-11 и, потеряв управление, пробил боковое ограждение на мосту. В момент аварии пассажиров в автобусе уже не было, они вышли на конечной остановке - площади Кастилии. ДТП произошло около 06:00 на 1-м километре трассы в направлении выезда. Передняя часть автобуса-«гармошки» нависла над проезжей частью, проходящей под мостом, пишет noticia.ru.

Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям, Гражданская гвардия выясняет причины, по которым водитель потерял управление.

Шофёр отделался лёгкой травмой руки. Его эвакуировали из автобуса прибывшие на место сотрудники пожарной службы. Транспортное средство сняли с моста с помощью подъёмного крана.

Движение на этом участке было временно приостановлено, автомобили перенаправляли по нижнему уровню развязки.