Испания: в Мадриде может появиться еще один аэропорт

Авторы проекта предлагают расширить существующий аэродром Casarrubios-Álamo, расположенный на юго-западе столичного региона. На первом этапе в новый аэропорт планируется вложить 148 млн евро.

Проектом предусмотрена основная взлетно-посадочная полоса протяженностью 3200 м, терминал площадью 15 тысяч м2 и вспомогательные участки и помещения для обслуживания самолетов общей площадью 50 тысяч м2. Ожидается, что пассажиропоток будет составлять 6 млн человек в год, пишет noticia.ru.

Кроме того, предприниматели отмечают, что только на этапе строительства будет создано 12,5 тысяч рабочих мест, а в перспективе 5,6 тысяч рабочих мест появится в самом аэропорту и более 13 тысяч будут косвенно связаны с ним.

Air City Madrid Sur заверяет, что создание второго аэропорта позволит улучшить воздушное сообщение в центральной части страны на фоне растущей конкуренции.

Между тем, в Аламо ранее уже выдвигали проект создания аэропорта, который провалился из-за отсутствия финансирования.

В компании отмечают, что Мадрид – одна из немногих европейских столиц без дополнительного аэропорта. По мнению авторов проекта, «Барахас» мог бы принять на себя функции крупнейшего хаба страны, а новый аэропорт мог бы быть предоставлен бюджетным авиакомпаниям.