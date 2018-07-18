Испания: в Мадриде объявили «бойкот» скупщикам золота

Среда, 18 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Мадриде объявили «бойкот» скупщикам золота

Район Саламанка в Мадриде пестрит объявлениями о покупке золота с рук, которые перекрывают постеры с антирекламой.

Неизвестные активисты размещают поверх плакатов собственные послания, переиначивая содержание или слоган оригинального объявления. Так, в Саламанке на месте рекламы «Куплю золото» появились объявления «Куплю улыбки» или «Улыбка дороже золота», которые сопровождает изображение смайлика.

Согласно муниципальных норм, за размещение рекламных объявлений на некоторых элементах городской среды может грозить штраф до 3 тысяч евро, пишет noticia.ru.

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