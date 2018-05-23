Испания: в Мадриде откроется первый в стране гамакодром

Для кого-то счастье - быть влюбленным, а для кого-то - вести активный образ жизни и путешествовать. Кто-то находит вдохновение в работе, кто-то - в творчестве, кто-то - в увлечениях, кто-то - в семье или друзьях. А для кого-то счастье ассоциируется с блаженным состоянием ничегонеделания.

Группа испанских активистов пошла еще дальше и заявила, что право на лень должно занять свое место среди фундаментальных прав человека XXI века: «Каждый мужчина и каждая женщина имеют право мечтать о том, что они найдут свою половинку, нежась в гамаке».

Сорок гамаков, развешанных жителями муниципалитета Мостолес, дали старт удивительному проекту - первому гамакодрому в Испании. Каждый желающий принять участие в этой любопытной инициативе должен всего-навсего отметить в своем ежедневнике эту дату: суббота, 26 мая. Именно в этот день, в 12:30, в Parque Finca Liana состоится «Всеобщая сиеста». Помимо «валяния» в гамаках и всеобщей сиесты, гостей ждет обед, выступления музыкальных групп и множество развлечений, пишет espanarusa.com.

Автором проекта выступил Центр искусств 2 мая (CA2M), который разработал данную инициативу совместно с Instituto de Transición Rompe el Círculo (проект, работающий над изучением новых форм использования социальных ресурсов), Tejiendo Móstoles и мэрией Мостолес.

Цель инициативы - привлечь внимание к праву на лень и продемонстрировать силу сотрудничества: вместе люди могут добиться того, что кажется невозможным.