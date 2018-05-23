Испания: в Мадриде откроется первый в стране гамакодром

Среда, 23 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Мадриде откроется первый в стране гамакодром

По закону, все жители страны должны быть счастливы.

Для кого-то счастье - быть влюбленным, а для кого-то - вести активный образ жизни и путешествовать. Кто-то находит вдохновение в работе, кто-то - в творчестве, кто-то - в увлечениях, кто-то - в семье или друзьях. А для кого-то счастье ассоциируется с блаженным состоянием ничегонеделания.

Группа испанских активистов пошла еще дальше и заявила, что право на лень должно занять свое место среди фундаментальных прав человека XXI века: «Каждый мужчина и каждая женщина имеют право мечтать о том, что они найдут свою половинку, нежась в гамаке».

Сорок гамаков, развешанных жителями муниципалитета Мостолес, дали старт удивительному проекту - первому гамакодрому в Испании. Каждый желающий принять участие в этой любопытной инициативе должен всего-навсего отметить в своем ежедневнике эту дату: суббота, 26 мая. Именно в этот день, в 12:30, в Parque Finca Liana состоится «Всеобщая сиеста». Помимо «валяния» в гамаках и всеобщей сиесты, гостей ждет обед, выступления музыкальных групп и множество развлечений, пишет espanarusa.com.

Автором проекта выступил Центр искусств 2 мая (CA2M), который разработал данную инициативу совместно с Instituto de Transición Rompe el Círculo (проект, работающий над изучением новых форм использования социальных ресурсов), Tejiendo Móstoles и мэрией Мостолес.

Цель инициативы - привлечь внимание к праву на лень и продемонстрировать силу сотрудничества: вместе люди могут добиться того, что кажется невозможным.  

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: назван самый популярный спортсмен мира

      Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду назван самым популярным спортсменом мира по итогам исследования, проведенного ESPN.

      Подробнее

    • Португалия: юбилей Экспо-98 отпразднуют мультимедийным шоу

      20 лет назад в Лиссабоне проходила Всемирная выставка Экспо-98.

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде откроется первый в стране гамакодром

      По закону, все жители страны должны быть счастливы.

      Подробнее

    • Испания: Rituals - новые косметические традиции в Барселоне

      Барселону можно по праву назвать одной из косметических столиц Европы - помимо испанских брендов здесь открывают свои магазины и другие мировые марки.

      Подробнее

    • Италия: в Риме из-за звонка о бомбе эвакуировали банк

      В среду, 23 мая, из-за анонимного звонка о бомбе эвакуировано отделение банка в центре Рима.

      Подробнее

    • Италия: самая большая в мире сфольятелла

      Самая большая в мире сфольятелла на площади Гарибальди Неаполя.

      Подробнее

    • Американка со сломанным черепом прошла три километра за помощью

      Американка сумела отбиться от медведя гризли и, несмотря на серьезные ранения, добраться по пересеченной местности до автомобиля и найти помощь.

      Подробнее

    • Американцы выселили 30-летнего безработного сына через суд

      В США родители в судебном порядке заставили 30-летнего безработного сына съехать из их дома.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе