Испания: в Мадриде откроют дом престарелых для геев

Пятница, 24 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Мадриде откроют дом престарелых для геев

В конце декабря в районе Вильяверде в Мадриде откроется первый в Испании дом престарелых для представителей ЛГБТ-сообщества.

Центр будет бесплатным и сможет принять до 66 человек.

Инициатива принадлежит руководству «Фонда 26 декабря», который занимается защитой прав ЛГБТ-сообщества. В организации надеются таким образом помочь этой малозащищенной категории населения. По подсчетам фонда, в ведении которого будет находиться центр, в Испании около 160 тысяч человек в возрасте более 65 лет причисляют себя к ЛГБТ-сообществу, пишет noticia.ru.

Дом престарелых разместится в четырехэтажном здании, которое было передано фонду Мадридским сообществом в рамках поддержки защиты прав представителей ЛГБТ. Учреждение также будет выполнять функцию культурного центра.

Открытие намечено на 26 декабря. Эта дата, которая фигурирует также в названии фонда, является символической, поскольку в этот день в 1978 году в Испании отменили закон, который был направлен на преследование гомосексуалов в эпоху франкизма.

Ожидается, что открытие центра позволит создать 40 рабочих мест. Финансировать его работу будут из средств, выделенных Мадридским сообществом.

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