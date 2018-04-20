Испания: в Мадриде открылась необычная кондитерская

Пятница, 20 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Мадриде открылась необычная кондитерская

На мадридской улице Ventura Rodríguez, 3 начала работу необычная - возможно, единственная в своем роде - кондитерская под названием Kitschy.

Это название говорит само за себя, поскольку не только оформление заведения, но и практически все продукция выполнена в стиле «китч», подразумевающем какое-либо отсутствие логики, гармонии да и просто здравого смысла. В этом можно убедиться, осмотрев и попробовав местную выпечку и другую продукцию, которая придется по вкусу, скорее всего, любителям экстремальной гастрономии, пишет espanarusa.com.

Так, по соседству с обычными круассанами находятся круассаны, выкрашенные в черный цвет «чернилами» кальмара, известное печенье macarons с малиной соседствует со своим аналогом, у которого в роли начинки выступает острый соус васаби, а шоколадное пирожное венчает самый настоящий острый перец чили. Однако в заведении стараются удивить посетителей не только кулинарным экстримом, но и стандартными сладостями, выполненными по рецептам других стран - например, тирамису из Перу.

Автором проекта является Карме Серрано, которая, получив образование в сфере дизайна и искусства, решила заняться гастрономическим бизнесом и поступила в специальную школу Cordon Bleu в Мадриде. В итоге на примере Kitschy ей удалось совместить в одном стиле и оформление, которое она охарактеризовала как «радость и сумасшествие», и собственно саму продукцию, в которой немало позаимствовано из французской и латиноамериканской кухни.

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