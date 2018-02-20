Испания: в Мадриде открылся первый асаи-бар Beleeza

Идея познакомить испанцев с бразильским секретом долголетия пришла к предпринимателям год назад, а уже сейчас в кафе появились постоянные посетители.

Что такое асаи? Это плод пальмы, которая растет во влажном климате джунглей на севере Бразилии, в штате Пара. Сборщики забираются на пальмы и вручную собирают небольшие плоды, похожие на голубику. Затем из плодов добывают мякоть и перерабатывают ее, чтобы, сохранив все полезные свойства, она попала в блюда и коктейли. По традиционному бразильскому рецепту измельченные асаи смешиваются с бананом и водой, пишет espanarusa.com.

«Если подумать, кто ел суши в Мадриде 10-15 лет назад? И насколько популярна японская кухня теперь? Мы хотим, чтобы блюда с асаи были настолько же любимы испанцами», - говорят владельцы кафе. «Это не просто плод с необычным названием. Асаи - суперпродукт, полный полезных свойств: он содержит белки, антиоксиданты, витамины и много клетчатки». В Beleeza можно как попробовать традиционные блюда, так и приобрести асаи для самостоятельного приготовления коктейлей и фруктовых миксов.

Адрес: Calle Velázquez 120, Мадрид