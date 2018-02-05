Испания: в Мадриде появятся «Голодные игры»

Понедельник, 05 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Мадриде появятся «Голодные игры»

Американская компания Lionsgate объявила о своем намерении создать в центре Мадрида центр развлечений.

Тематическая площадка станет первой в своем роде в Европе и второй в мире после Нью-Йорка. Известно, что центр будет включать ресторан, кинотеатр и лаунж-зону, оформленную по мотивам сериала «Безумцы». Главные аттракционы предполагают полное погружение в атмосферу «Голодных игр» и «Дивергента». Среди них полоса препятствий, скалодром, симулятор перемещения тела в пространстве, которые будут дополнены VR-технологиями, пишет noticia.ru.

Тематический парк расположится в районе станции Principe Pio. Он будет создан в сотрудничестве с испанским оператором парков развлечений Parques Reunidos

В Нью-Йорке центр Lionsgate откроется в 2019 году, а в испанской столице открытие запланировано на 2020 год.

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