Испания: в Мадриде пройдет выставка Meat Attraction

Первое такое мероприятие, состоявшееся в октябре прошлого года, собрало более 9000 профессионалов в данной области, 242 компании и предприятия, представлявших 6 стран, и, согласно прогнозам, на этот раз число участников будет еще больше. Пока арендовано уже порядка 90% стендов и павильонов, и желающие принять участие в этом событии могут подать заявку на официальном сайте, пишет espanarusa.com.

По последним официальным данным, на долю производства мясных изделий приходится 21% от всей пищевой промышленности Испании, что составляет в денежном выражении 22,6 миллиардов евро в год. В данном секторе занято более 80 тысяч человек, которые работают в 3000 малых и средних предприятиях.

По состоянию на 2014 год испанская мясная промышленность отправляла на экспорт 1,71 миллиона тонн различных продуктов на общую сумму 4,35 миллиарда евро. Эти цифры показывают, что Испания является четвертым поставщиком мяса в мире после Китая, США и Германии. Устроители выставки рассчитывают на улучшение данных показателей, для чего будет организована встреча местных производителей мясных изделий непосредственно с представителями крупных международных закупочных сетей, пользующихся поддержкой Испанского института внешней торговли.