Испания: в Мадриде пройдет выставка Meat Attraction

Пятница, 29 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Мадриде пройдет выставка Meat Attraction

С 18 по 20 сентября в мадридском выставочном центре IFEMA пройдет вторая ярмарка мясной продукции Meat Attraction.

Первое такое мероприятие, состоявшееся в октябре прошлого года, собрало более 9000 профессионалов в данной области, 242 компании и предприятия, представлявших 6 стран, и, согласно прогнозам, на этот раз число участников будет еще больше. Пока арендовано уже порядка 90% стендов и павильонов, и желающие принять участие в этом событии могут подать заявку на официальном сайте, пишет espanarusa.com.

По последним официальным данным, на долю производства мясных изделий приходится 21% от всей пищевой промышленности Испании, что составляет в денежном выражении 22,6 миллиардов евро в год. В данном секторе занято более 80 тысяч человек, которые работают в 3000 малых и средних предприятиях.

По состоянию на 2014 год испанская мясная промышленность отправляла на экспорт 1,71 миллиона тонн различных продуктов на общую сумму 4,35 миллиарда евро. Эти цифры показывают, что Испания является четвертым поставщиком мяса в мире после Китая, США и Германии. Устроители выставки рассчитывают на улучшение данных показателей, для чего будет организована встреча местных производителей мясных изделий непосредственно с представителями крупных международных закупочных сетей, пользующихся поддержкой Испанского института внешней торговли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: GNR изъяла почти тонну сардин

      Операцию провели военнослужащие Национальной Республиканской гвардии (GNR).

      Подробнее

    • Португалия: «новый образ» римского храма

      Министр культуры Луиш Филипе де Каштру Мендеш посетил Эвору.

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде пройдет выставка Meat Attraction

      С 18 по 20 сентября в мадридском выставочном центре IFEMA пройдет вторая ярмарка мясной продукции Meat Attraction.

      Подробнее

    • Испания: Санчес недоволен соглашениями, достигнутыми на саммите ЕС

      Председатель правительства Испании социалист Педро Санчес выразил недовольство достигнутыми на саммите ЕС соглашениями.

      Подробнее

    • Итальянские фермеры переходят на белый бессемянный виноград

      Итальянские продажи винограда нового урожая начались в условиях более жесткой конкуренции, чем два года назад.

      Подробнее

    • За чертой бедности в Италии живут более пяти миллионов жителей

      По статистике в Италии практически большая часть населения живет за чертой бедности.

      Подробнее

    • Сотню мертвых акулят вынесло на гавайский пляж

      В США на Гавайских островах обнаружили сотню мертвых детенышей акулы-молота.

      Подробнее

    • Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира

      Сборная Бельгии стала лидером группы G на чемпионате мира по футболу.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda