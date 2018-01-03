Испания: в Мадриде прошел благотворительный собачий забег

Как сообщает Europa Press, мероприятие собрало около 1000 человек и 700 собак.

Акция была организована волонтерской группой по защите животных El Refugio с целью сбора средств для брошенных питомцев. Стоимость участия для владельцев собак составляла 8 евро, а для самих псов - 1 евро. Двуногие участники получили памятные майки и по 12 виноградин, а четвероногим достались платки на шею и по 12 шариков корма, пишет noticia.ru.

Шествие, которое уже стало традиционной предрождественской акцией, началось у площади Сибелес, продолжилось вдоль Пасео-дель-Прадо, площади Пласа-Майор и Пуэрта-дель-Соль и завершилось символическим поеданием виноградин и шариков корма под бой курантов.