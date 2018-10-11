Испания: в Мадриде проведут 200 бесплатных экскурсий

Четверг, 11 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Мадриде проведут 200 бесплатных экскурсий

Мэрия Мадрида организует в октябре и ноябре 200 туров по парку Ретиро (Parque Retiro) и бульвару Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado).

Они будут проходить по выходным, а также в праздничные дни: 12 октября, 1, 2 и 9 ноября.

Экскурсии бесплатные, но для их посещения необходимо заранее зарегистрироваться на сайте reservaspatrimonio.es.

По словам столичных властей, одна из целей этой инициативы – «удовлетворить растущий интерес жителей Мадрида к более глубокому знакомству с городом через его наследие». В мэрии также отметили, что это первое мероприятие в рамках продвижения города как кандидата на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пасео-дель-Прадо соединяет площадь Пласа-де-Сибелес (Plaza de Cibeles) и площадь Императора Карла V (Plaza del Emperador Carlos V). Это пространство сформировалось в XVI веке и относилось к окрестностям монастыря Святого Иеронима. Городская застройка здесь начала появляться по приказу короля Филиппа II, а в конце XVIII века Карл III превратил его в Салон Прадо с пышным декором и фонтанами, часть из которых сохранились до сегодняшних дней. В разные эпохи на Пасео-дель-Прадо возводились дворцы и разные государственные здания, пишет noticia.ru.

Экскурсия по бульвару будет продолжаться около часа. Каждый тур рассчитан на группу не более 20 человек. Начало – у фонтана Fuente de Apolo рядом с пересечением с улицей Мадрасо (Calle Madrazo).

Что касается парка Ретиро, его история связана с королевской резиденцией Buen Retiro, которая включала большой дворец с внутренними двориками и парк. Ретиро сильно пострадал во время Пиренейских войн от рук французов, которые часть сооружений разрушили, еще часть превратили в казармы. После того, как парк перешел в собственность мэрии Мадрида во второй половине XIX века, началось его восстановление и реконструкция.

Тур по парку также будет длится 60 минут в группах до 20 человек. Место встречи – у ворот Филиппа IV (Puerta de Felipe IV).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: госпитализация - на дому

      Министерство здравоохранения запустило стратегию госпитализации в домашних условиях.

      Подробнее

    • Португалия: национальный гастрономический фестиваль

      Полакомьтесь с португальской кухней на самой главной гастрономической выставке страны – Национальном гастрономическом фестивале, который проходит в Сантаренье.

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде проведут 200 бесплатных экскурсий

      Мэрия Мадрида организует в октябре и ноябре 200 туров по парку Ретиро (Parque Retiro) и бульвару Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado).

      Подробнее

    • Испания: наводнение на Майорке

      По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями на Майорке в ночь со вторника на среду.

      Подробнее

    • Италия: Папа Римский сравнил аборт с заказным убийством

      Папа Римский Франциск выступил против абортов.

      Подробнее

    • Итальянские конструкторы изобрели дом-НЛО

      Итальянские конструкторы снова удивили мир своим изобретением.

      Подробнее

    • Турист украл кольцо, проглотил его и оказался в больнице

      Турист из Ирландии украл кольцо за 30 756 фунтов стерлингов и проглотил его, испугавшись полиции.

      Подробнее

    • Путаница в лотерейных билетах лишила женщину состояния

      Филиппинка угадала все выигрышные номера в лотерею, но купила не тот билет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья