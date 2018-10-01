Испания: в Мадриде вводят новые правила для автомобилистов

Мэрия Мадрида окончательно приняла изменения к правилам, касающимся действий в случае превышения норм содержания загрязняющих веществ в воздухе. Изменения вступят в силу 8 октября. По сравнению с предыдущим текстом, который был принят в 2016 году, новый документ включает четыре принципиально важных нововведения: ограничение движения автомобилей без экологических знаков, выданных Генеральной транспортной дирекцией, усиление мер для некоторых протоколов, внедрение нового протокола и расширение зоны ограничений, которая теперь охватывает всю испанскую столицу.

Новые правила отменяют практику использования четных и нечетных номерных знаков и переход к системе экологических наклеек. Таким образом, в дни повышенного содержания в атмосфере оксида азота, по городу не смогут ездить старые автомобили с бензиновым двигателем, выпущенные до 2000 года, и с дизельным двигателем, выпущенные до 2006 года. Ограничение распространяется также на мотоциклы и скутеры старше 15 лет, пишет noticia.ru.

При введении протокола от второго уровня и выше транспортные средства без экологической наклейки не смогут передвигаться в пределах центра Мадрида и трассы M-30. При этом ограничение распространяется даже на жителей центра. Столичные жители в таких случаях могут оставить старые автомобили на стоянках в пределах своего района.

Власти также установили новый четвертый уровень загрязнения. Протокол для него предполагает ограничение движения для неэкологичных транспортных средств на протяжении четырех дней, а зона его действия распространяется на всю территорию в пределах M-30.

За вождение без экологической наклейки в Мадриде можно получить штраф в размере 90 евро.